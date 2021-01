Rai – Pirlo: “Mi dispiace per Gattuso, ma mi porto a casa questa vittoria”

Andrea Pirlo conquista la sua prima finale da allenatore. Ne parla a fine gara ai microfoni Rai: “Le finali sono gare a parte, spesso le squadre non giocano bene. Sono contento di questo trofeo, mi dispiace per Gattuso, ma mi porto a casa la vittoria. Volevamo dimostrare che la Juventus non era quella di domenica contro l’Intere ci siamo riusciti. Abbiamo un progetto di gioco che da inizio anno stiamo cercando di portare avanti, ma non è facile farlo quando bisogna spesso rinunciare a degli elementi importanti. Dico solo che non meritavamo tutte le critiche avute”