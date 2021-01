Rai – Gattuso: “Niente da rimproverare, i rigori si sbagliano”

Rino Gattuso, al termine dalla gara con la Juventus, interviene ai microfoni Rai: “Oggi non posso rimproverare niente ai miei calciatori, anzi li ringrazio. Quando si perdono partite importanti si soffre, ci sta, così come si possono sbagliare i rigori. La gara l’abbiamo persa tutti, non Insigne. E’ stat auna partita a scacchi, le squadre si sono rispettate, e nonostante tutto abbiamo avuto delle buone occasioni, che posso definire incredibili. La differenza l’hanno fatta gli episodi, non è che la Juventus ci abbia trovati scoperti in molte occasioni, ho visto una squadra viva che ha giocato su un campo difficile, ma ovviamente questo non vuole e non deve essere un alibi.”