Milik-Marsiglia, siamo vicini anche se c’è un ostacolo da superare

La giornata di ieri è stata importante per la trattativa Napoli-Marsiglia per l’affare Milik. La base è sugli 8 milioni + bonus, dove in tutto sono 15 milioni. Al club azzurro sarebbe riconosciuto 20/25% per la rivendita futura, mentre sulla formula è prestito di 18 mesi, ma il polacco dovrebbe firmare il rinnovo per evitare la scadenza. Cosa manca per la chiusura dell’affare? Le famose pendenze economiche con la società di De Laurentiis. Sono in tutto 1 milione, tra i danni d’immagine e la questione ammutinamento. Le parti legali sono all’opera per evitare che l’affare possa saltare, ci vorrà il compromesso per evitare il peggio. La sensazione è che si andrà verso la chiusura del cerchio, ma questo accadrà da domani, visto che stasera c’è la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Anche da Marsiglia c’è un cauto ottimismo, compreso il tecnico Vilas Boas, quindi non resta che aspettare.

Fonte: Il Mattino