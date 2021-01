Mertens ci tiene di più e non crede alle difficoltà bianconere!

Stasera la parola passerà al campo e Mertens, probabilmente, lo calpesterà a gara in corso. Prima di partire per l’Emilia si concede ai microfoni Rai. «Io alle gare con la Juventus ci tengo in maniera particolare, figurarsi quella di stasera che è anche una finale e con una gara si può vincere un trofeo». Non è pessimista sulle sue condizioni. «Ma vediamo con calma». Il pranzo organizzato da Gattuso dopo la vittoria con l’Empoli ha fatto bene al gruppo: «Noi siamo sempre uniti, ma è bello anche quando stiamo insieme solo per divertirci. Ma il merito di quello che abbiamo creato è di Gattuso e del suo staff tecnico perché sono giovani, hanno giocato a calcio e sanno bene come si affrontano certi momenti». Non crede in una Juve in difficoltà. «Se stasera non andiamo a 110 all’ora non la vinciamo. Dobbiamo essere concentrati e dare tutto».

Il Mattino