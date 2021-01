Mercato 2020 globale, i più richiesti e trattati? I brasiliani e gli argentini, numeri incredibili

A gennaio 2020 c’era stata una netta crescita dei movimenti di mercato, ma la pandemia ha frenato la corsa. La perdita più acuta si è avuta infatti nei mesi estivi, con un mercato ben più che frenato. Per questo riguarda le nazionalità, sono stati 2mila i brasiliani coinvolti nel mercato internazionale, poi gli argentini (899), per proseguire con i britannici, i francesi e gli spagnoli. Le società italiane si fermano al sesto posto assoluto nel mondo per giocatori in entrata (431), al settimo per quelli in uscita (494) ma al secondo per valore, con un volume pari a 731 milioni di dollari.

A cura di Giorgio Burreddu (CdS)