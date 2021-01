Massimo Mauro, doppio ex: “Incantato da questo Insigne”

“Nella gara di stasera saranno decisivi i dettagli e gli episodi faranno la differenza” dice Massimo Mauro, doppio ex di Napoli e Juventus, intervistato dal quotidiano La Repubblica. «Sarà una finale alla pari. Napoli e Juve hanno avuto finora un percorso identico. Grandi esaltazioni e brutte delusioni. È difficile fare un pronostico». Al momento, però, l’uomo in più pare lo abbia il Napoli, infatti Mauro indica come probabile protagonista della gara, il capitano azzurro. «Se proprio dovessi sbilanciarmi, direi Lorenzo Insigne. Mi incantano i suoi gol e la forma che ha mostrato nell’ultimo periodo. Ultimamente è il giocatore più continuo delle due squadre, quello che ha fatto il definitivo salto di qualità. È diventato il leader del Napoli. Ho un solo rammarico. Lorenzo è un campione, mi piacerebbe vederlo accanto ad un fuoriclasse assoluto. Renderebbe ancora di più. Magari con uno come Diego o Platini: erano maestri assoluti nel far emergere i compagni». Su Gattuso dice: «Si è meritato proprio come Pirlo sia gli elogi che le critiche. Il Napoli ha fatto cose straordinarie, poi ha deluso. La continuità è difficile da trovare se un gruppo ha cambiato tanto: Napoli e Juve lo hanno fatto. Il bilancio di Gattuso, comunque, è positivo. Ha salvato un Napoli in grande difficoltà e ha fatto vedere di essere sulla strada giusta. Adesso deve continuare così». Vede però le due squadre ancora lontane dalla vetta del campionato. «Napoli e Juve devono fare i salti mortali per recuperare: serve qualcosa di straordinario, oppure sarà difficile spodestare le milanesi dalle prime due posizioni».