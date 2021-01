A Marte Sport Live, Massimo Carrera, allenatore:

“Supercoppa? Sicuramente arriva meglio il Napoli, dopo le ultime prestazioni. Però è una finale. E penso che la Juve abbia imparato dagli errori. E penso sia difficile li ripeta. I nerazzurri hanno fatto una grande partita. La Juve si è difesa tanto. E ha creato poco e niente. La partita è stata vinta a centrocampo. Con Barella e Vidal che hanno fatto il bello e cattivo tempo. Supercoppa vinta contro il Napoli nel 2012? Grande emozione. La mia prima in panchina. Ed è arrivata la vittoria. Meglio non poteva andare. Scelta di Pirlo? Hanno optato per questa soluzione. E vogliono costruire qualcosa che duri nel tempo. Campionato Napoli? Tutte le squadre hanno problemi. L’unica che sembra riuscire a reggere questo ritmo è il Milan. Giocare ogni 3 giorni è difficile. Ma io penso che il Napoli stia facendo un grandissimo campionato. Se dovesse vincere il recupero contro la Juventus, andrebbe a pochi punti dalla seconda. Non è semplice. Ma non lo sarà nemmeno per la Juventus. Favorito per la Supercoppa? Nessuno. Penso che entrambe abbiano le stesse chance di vincere“.

Fonte: Radio Marte