Lorenzo Insigne: “Il centesimo gol? Mi interessa vincere al Supercoppa italiana”

Il Napoli è pronto per la finale di questa sera contro la Juventus a Reggio Emilia per la Supercoppa italiana e a lanciare la sfida ai bianconeri ci ha pensato ieri in conferenza stampa il capitano Lorenzo Insigne. “Le centesima rete contro la Juventus? Personalmente mi interessa che il Napoli vinca la Supercoppa italiana contro la Juventus. Abbiamo già dimenticato le sei reti alla Fiorentina, ma anche la finale di Coppa Italia di Roma vinta contro i bianconeri. Da quando abbiamo ripreso gli allenamenti ho visto i compagni carichi e concentrati al punto giusto. Dovremo fare una grande partita contro una squadra che ha in rosa grandi campioni e che possono fare sempre la differenza. Sono contento dei complimenti fatti dal c.t. Mancini, l’ho telefonato per ringraziarlo. So anche che devo limare ancora qualche difetto e con mister Gattuso lo sto facendo. Contro la Juventus è speciale visto che è sentita dal club e dai tifosi, perciò ci teniamo a fare una partita importante e regalare un trofeo alla nostra gente. Niente timori o paure varie per disputare un’ottima gara e dare tutti il massimo”.

Fonte: Corriere dello Sport