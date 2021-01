LIVE SUPERCOPPA ITALIANA – Juventus-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

Juventus (4-4-2) – Szeszny; Cuadrado, Bonucci (C), Chiellini, Danilo, McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa, Cristiano Ronaldo, Kulusevski All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Kouulibaly, Manolas, Mario Rui, Bakayoko, Demme, Lozano, Zielinski, Insigne (C), Petagna A disp. Meret, Contini, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Elmas, Lobotka, Mertens, Politano, Llorente, Cioffi All. Gattuso

Arbitro: Valeri; Ass1: Bindone; Ass2: Del Giovine; IV: Uomo; VAR: Di Bello; AVAR: Paganessi

19,55 – Anche la Juventus è entrato al “Mapei Stadium”, ci siamo. Controllo del campo per Morata per testare le condizioni del terreno di gioco.

19,52 – Il Napoli è all’interno del “Mapei Stadium”, non manca molto alla formazione ufficiale.

19,47 – E’ arrivato anche il pullman della Juventus al “Mapei Stadium”. I tifosi del Napoli inneggiano a cori contro i bianconeri.

19,39 – Il collega di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino anticipa la scelta in attacco di Gattuso su twitter. “#JuventusNapoli un forte in bocca al lupo in particolare lo voglio fare al #Petagnone che stasera gioca titolare … lo merita! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”.

19,33 – Il pullman del Napoli è arrivato al “Mapei Stadium”. I tifosi fuori allo stadio che cantano “Un giorno all’improvviso”.

19,28 – Il twittr della Juventus svela quale maglia indosserà la squadra di Pirlo contro il Napoli. Sarà la classica bianconera.

19,11 – Secondo il collega di Sky Francesco Modugno, il Napoli è in partenza, destinazione “Mapei Stadium”. A sinistra Mario Rui avanti rispetto ad Hysaj. Petagna non è al top ma stringerà i denti per l’attacco.

19,07 – A Reggio Emilia, secondo Francesco Cosatti di Sky, fa un grado, non dovrebbe arrivare la nebbia. Cuadrado a sorpresa dovrebbe giocare a destra, Danilo a sinistra. Questo comporterebbe lo spostamento di Chiesa sul lato mancino, dall’altra parte McKennie. In attacco Kulusevski e Cristiano Ronaldo.

19,03 – Anche la Juventus, attraverso il profilo twitter, lancia la volata in vista della finale contro il Napoli.

18,58 – Il magazziniere del Napoli Tommaso Starace manda una foto del “Mapei Stadium”, sede della finale di Supercoppa italiana degli azzurri contro la Juventus.

18,00 – Ad assistere alla finale di Supercoppa Italiana tra la Juventus e il Napoli ci sarà il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis.

Questa sera alle ore 21,00 al “Mapei Stadium” si giocherà la finale di Supercoppa italiana tra la Juventus e il Napoli. Negli ultimi anni è una classica del calcio italiano, tra finali e gare valevole per il vertice. I due allenatori hanno ancora dei dubbi di formazione che scioglieranno le riserve. In casa bianconera out per il Covid-19 Alex Sandro e De Light e per infortunio Demiral e Dybala. In casa azzurra assenti Malcuit, Fabian Ruiz ed Osimhen, tra infortunio e Covid. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione