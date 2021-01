Le scelte di mister Gattuso: scontate, ma non troppo

Nel calcio non c’è niente di scontato, figuriamoci se può esserlo la formazione che sceglierà Gattuso questa sera. Nel senso che l’allenamento di questa mattina è più significativo di tanti altri. Bisogna, in primo luogo valutare le condizioni degli infortunati, tra i quali Petagna e Mertens. Dipendesse dal belga stasera sarebbe in campo, ma diciamo Petagna titolare all’80 per cento. Per Dries un inizio in panchina, come a Doha nel 2014. In realtà la maledizione dell’attaccante, non dovesse dare tregua oggi (ma l’armistizio pare siglato), spingerebbe Ringhio alla soluzione che meno gradirebbe: ovvero spostare Lozano al centro dell’attacco. Non gli piacerebbe perché significherebbe rinunciare alle folate del messicano sulla fascia. L’idea Llorente non è mai stata presa in considerazione da Gattuso. Tutto il resto è fatto: con Zielinski e Insigne e ancora Demme e Bakayoko. La positività di Fabian ha tolto Gattuso dall’imbarazzo di dover mettere lo spagnolo in panchina: ma è evidente che di questi tempi Demme dà maggiore affidabilità (peraltro, con lui in campo titolare il Napoli ha perso solo con l’Inter).

Il Mattino