Il campo come un videogame: una telecamera speciale. Presenti Ciro Ferrara e Mancini

Roberto Mancini sarà uno dei pochissimi ospiti in tribuna che potranno assistere alla finale di Supercoppa italiana. Insieme al ct azzurro ci saranno il designatore Rizzoli, il presidente della Regione Bonaccini, il sindaco di Reggio Emilia, Vecchi, Ciro Ferrara, doppio ex e membro del team Legend della Lega, e il direttore marketing della Sony, Zeppieri, che al termine dell’incontro scenderà in campo per premiare le due formazioni. Con lui il presidente della Lega Dal Pino e lo stesso Bonaccini. La consegna delle medaglie e dalla Ps5 Supercup sarà fatta, esattamente come successo a giugno per la finale di Coppa Italia, rispettando le normative sul distanziamento.

COME UN VIDEOGIOCO. La grande novità è rappresentata dalla telecamera dinamica, utilizzata per la prima volta in una partita di calcio europeo, ma “di casa” per esempio nell’atletica leggera e in Formula 1. In occasione di specifici replay, fornirà immagini analoghe a quelle dei videogiochi permettendo di seguire il movimento del pallone grazie a uno scorrimento laterale della camera stessa lungo cavi posti sulla tribuna principale. La regia dell’evento è affidata a Popi Bonnici; previste grafiche per i telespettatori con le analisi degli algoritmi del Football Virtual Coach.

MANTO E GIORNALISTI. Negli ultimi giorni l’agronomo della Lega ha visionato il manto erboso del Mapei Stadium che è stato oggetto di critiche da parte del tecnico del Sassuolo De Zerbi. Ieri sera si presentava in discrete condizioni e per preservarlo le due formazioni hanno svolto le rifiniture nei rispettivi centri sportivi. Accreditati 50 giornalisti di carta stampata e siti e 20 fotografi più la squadra della Rai che detiene i diritti. Stamani Bonaccini, una delegazione della Lega Serie A e Ciro Ferrara incontreranno i vertici dell’AOU di Modena, di UNIMORE e del Dipartimento Materno-Infantile per portare un momento di serenità ai bambini ricoverati al Policlinico. A cura di Andrea Ramazzotti (CdS)