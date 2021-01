Gennaro Gattuso: “Il Napoli non dovrà far sentire l’odore del sangue alla Juventus”

Ci siamo, questa sera si giocherà la finale di Supercoppa italiana tra la Juventus e il Napoli, dove veramente si darà il tutto per tutto. In conferenza stampa le parole del mister degli azzurri Gennaro Gattuso. “Io conosco Pirlo da tanti anni, io gli ho dato più schiaffi rispetto a suo padre (ride n.d.r.), ma è chiaro che ci terrei a fargli un dispiacere. Sulla partita non vorrei che passasse il messaggio che sarà una passeggiata, con le nostre sei reti alla Fiorentina e la loro sconfitta contro l’Inter. Contro i bianconeri è sempre difficile, hanno campioni che non devono sentire l’odore del sangue. Mi auguro che i ragazzi lo sappiano quanto me. Sulla partita dico che non ci sarà bisogno nel guardare negli occhi, sono gare che si preparano da sole, gli stimoli sono automatici. Noi daremo il 200% sapendo che non si dovrà sbagliare nulla, poi come sempre il campo farà la differenza. Petagna? Ieri si è allenato con il gruppo ed oggi deciderò se mandarlo in campo. Su Mertens dico che è eroico, dal Belgio ha un dolore alla caviglia, ma sta stringendo i denti e sta in gruppo con noi”.

Fonte: Corriere dello Sport