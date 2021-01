[Formazioni] Juventus-Napoli, Pirlo si gioca la carta Kulusevski. Mario Rui al posto di Hysaj

Questa sera al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, si giocherà la finale di Supercoppa italiana tra la Juventus e il Napoli. In caso di parità supplementari ed eventualmente calci di rigore. Per i bianconeri di Pirlo, molte le assenze, tra Covid-19 (Cuadrado, De Light e Alex Sandro) e infortuni (Demiral e Dybala). Per questo l’allenatore juventino manderà in campo Bernardeschi a sinistra e in attacco si gioca la carta Kulusevski. A centrocampo spazio a Chiesa, Bentancur, Arthur e McKennie. Poi c’è Cr7 pronto all’uso con Morata in panchina. In casa azzurra Mario Rui sembra aver guadagnato punti su Hysaj a sinistra, mentre in attacco Petagna dovrebbe spuntarla su Mertens. Ancora out per il Covid Osimhen e Fabian Ruiz.

Fonte: CdS