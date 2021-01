“Fatevi valere”, lo striscione all’ esterno dello stadio Maradona

Lo striscione di incoraggiamento degli ultras Napoli 72 è apparso all’ esterno dello stadio Maradona. L’invito dei tifosi è in relazione alla gara di questa sera. In un Mapei gelido per le basse temperature, e vuoto perchè l’emergenza sanitaria lo impone, contro gli storici avversari di sempre, i supporters azzurri fanno sentire la vicinanza alla propria squadra essendo impossibilitati a farlo fisicamente. “QUESTO NON È IL NOSTRO CALCIO, MA I RIVALI SONO SEMPRE GLI STESSI. FATEVI VALERE !!!” Questo il messaggio rivolto al Napoli, sperando di poter festeggiare, seppure a distanza, la vittoria insieme!

(Foto Il Mattino)