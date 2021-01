Dries apprezza, mantiene le promesse e sponsorizza “Cambiare”

Lui si chiama Mario Martorelli, ma da venerdì scorso il suo nome è diventato molto celebre tra tutti i tifosi del Napoli. Suona la chitarra e canta, e la scorsa settimana ha lanciato il suo nuovo singolo (insieme a Paki Ciotola) «Cambiare», dedicato al suo migliore amico Lorenzo deceduto nel 2016. Ma a farlo diventare celebre a Napoli ci ha pensato Dries Mertens, che dal proprio profilo Instagram ha ri-postato la canzone. «Ci siamo conosciuti ad una festa quando c’era Sarri. Io ero lì a suonare con la mia band, i Join Bro, e subito gli è piaciuta la nostra musica. Da quel momento siamo diventati amici, ci ha invitati a suonare sul terrazzo di casa sua, gli piace tantissimo cantare. “Stan by me” è la sua preferita, ma poi si diverte con Paolo Nutini e Bruno Mars in duetto con la moglie Kat. A Dries avevo fatto ascoltare lamia nuova canzone prima dell’uscita e lui mi aveva promesso una mano per sponsorizzarla. Ma non mi aspettavo che l’avrebbe fatto per davvero: si conferma un grande»

