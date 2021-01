Curioni, assessore allo sport Reggio Emilia: “Nebbia? La giornata è buona”

Su Radio Marte, è intervenuta Raffaella Curioni, assessore con delega allo sport del Comune di Reggio Emilia, ecco le sue parole: “Nebbia? Eravamo un po’ preoccupati ma oggi la giornata è buona, la visibilità pure. Ci sono tutte le condizioni per un’ottima partita. La Lega ha organizzato tutto in maniera incredibile, noi possiamo goderci la Finale ma in maniera limitata. Sarà una festa per lo sport e naturalmente anche per il nostro stadio, quindi siamo contenti. Ci manca qualcosa ma avanti tutta. Siamo molto soddisfatti, la Regione ha lavorato bene sugli eventi sportivi e la scelta del Mapei Stadium è significativa. Lo stadio ha capacità logistiche e organizzative straordinarie, abbiamo già ospitato l’Italia e l’Under 21, è un vanto per la città e per l’Emilia-Romagna. Se tifo per qualcuno? Sì ma non lo dico! Sono due grandi squadre. Reggiana? Grande squadra, ci crediamo molto. Gli siamo vicini sempre e comunque, confidando che più avanti ci possano essere momenti migliori. Stasera in bocca al lupo a Juventus e Napoli, che sia una bella partita. Contiamo che ci sia fair-play e senza nebbia”.