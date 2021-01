Castelli, agronomo Lega Serie A: “Il Mapei Stadium sarà in buono stato”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Castelli, agronomo della Lega Serie A, ecco le sue parole: “Abbiamo fatto l’ultimo check questa mattina ed il campo è assolutamente pronto ad ospitare la gara tra Juventus e Napoli. Il tempo sembra clemente, non è annunciata nebbia, il campo sarà anche asciutto ed adeguato allo spettacolo che le due squadre dovranno garantire. Mi piace ricordare il Maradona come un campo a 5 stelle, ma ha perso qualche stella perché, come tutti gli altri campi, quest’estate non hanno riposato e l’inverno è molto più rigido e dannoso di quello dell’anno scorso. Così come il Maradona, neppure il Mapei Stadium ha una condizione da 5 stelle, direi 3-4″.