Calciomercato globale: nel 2020 crollo del 23,8%

Quello del 2020 è stato un mercato in calo. A farlo emergere con chiarezza sono i dati del rapporto Global Transfer Market della Fifa: un mercato in calo ma ancora vivo, con numeri che contano, numeri alti anche se in diminuzione rispetto all’anno precedente. Il dato peggiore si è avuto nel valore economico dei trasferimenti, pari al -23,8%, con i club che hanno speso circa 1,7 miliardi di dollari in meno rispetto al 2019 (da 7,35 a 5,63 miliardi). Il dato è una fotografia fedele dei trasferimenti internazionali che avvengono attraverso la piattaforma TMS della Fifa. Di più. Nel 2020 c’è stato anche un 5,4% di trattative in meno rispetto al 2019: non accadeva dal 2010. Un altro indice chiaro di quello che il virus ha fatto al mondo del calcio.

Di Giorgio Burreddu CDS