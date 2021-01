Bianconeri in emergenza: gli uomini di Pirlo per la Supercoppa

Non c’è mai da fidarsi nel calcio, per cui, la decantata emergenza bianconera non attecchisce in casa Napoli. Pirlo, comunque, non ha avuto buone notizie dai tamponi e, a lle assenze per Covid di Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro, deve aggiungere anche quella di Demiral per un problema fisico. C’è da dire che proprio questa mattina Cuadrado è risultato negativo all’ultimo test, ma occorrerà aspettare stasera per vedere se farà parte degli undici. Il tecnico ha recuperato Frabotta, ma il suo posto sulla corsia di sinistra sarà ricoperto da Bernardeschi. In difesa uomini contati, per cui: Danilo, Bonucci e Chiellini. In avanti, al fianco dell’ intoccabile Ronaldo, potrebbe esserci Kulusevski. Morata partirebbe dalla panchina, mentre Dybala che non ha recuperato dal problema muscolare, non è partito per Reggio Emilia. Qualche opzione in più a centrocampo, dove Chiesa e uno tra Bernardeschi e Frabotta saranno gli esterni. In mezzo confermati Ramsey, McKennie e Arthur. Destinati a partire dalla panchina Bentancur e Rabiot.