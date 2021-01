Andrea Pirlo: “La finale contro il Napoli? Siamo qui a Reggio Emilia per vincere”

La Juventus è reduce dalla sconfitta contro l’Inter, perciò ha voglia di riscatto nella sfida di questa sera contro il Napoli per la Supercoppa italiana. In conferenza stampa le parole del tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo. “Cosa riferei del match contro l’Inter? Nulla perchè abbiamo perso, non era la Juventus solita e quindi c’è voglia di riscatto. Il Napoli è una squadra che gioca un buon calcio, tecnicamente è molto valida, però noi siamo pronti per la finale. Siamo qui a Reggio Emilia per un solo scopo, vincere, sappiamo perfettamente il valore dei nostri avversari ma non vogliamo lasciare nulla al caso. Le critiche? Mi dispiace che le abbiano subite i mei ragazzi, alcuni di loro sono anche giovani, sono io il responsabile, perciò sono io che ho commesso errori a Milano. Questa società ha vinto nove scudetti, non ha trionfato per caso e abbiamo tutte le intenzioni di proseguire e vincere il decimo di fila. E’ nel d.n.a. del club di portare a casa trofei e titoli e non è la fine di un ciclo”.

Fonte: CdS