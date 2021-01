Alvino: “Il Napoli non l’ha giocata, troppo rispetto e timore dell’avversario”

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la sconfitta del Napoli in Supercoppa italiana contro la Juventus: “Il Napoli non l’ha giocata portando troppo rispetto all’avversario, un rispetto che a volte è sembrato addirittura timore. Il “primo non prenderle” stasera non ha pagato. Sarebbe stato meglio il napoletanissimo “chi nun tene curaggio nun se cocca che e femmene belle”. Quando è così anche gli episodi ti girano contro. Nula de recriminare testa al Verona“.