UFFICIALE – I convocati della Juventus, un’altra defezione per i bianconeri

La Juventus è pronta a partire, è alla stazione, dove poi raggiungerà Reggio Emilia. Domani alle ore 21,00 affronteranno il Napoli per la finale di Supercoppa Italia. Ecco i convocati dei bianconeri, all’ultimo mancherà anche Demiral in difesa. Recupera in extremis Frabotta. Out per Covid-19 Alex Sandro, Cuadrado e De Light.

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori – Chiellini, Danilo, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti – Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia.

Attaccanti – Cristiano Ronaldo, Morata.

Fonte: juventus.com