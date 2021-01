UFFICIALE – I convocati del Napoli. Tre recuperi importanti per Gattuso

Il Napoli affronterà domani alle ore 21,00 al “Mapei Stadium” la Juventus per la finale di Supercoppa italiana. In vista della sfida contro i bianconeri Gattuso recupera Maksimovic, Petagna e Mertens. Out per infortunio Malcuit e per il Covid-19 Fabian Ruiz e Osimhen.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi.

Fonte: sscnapoli.it