UFFICIALE COPPA ITALIA – Napoli-Spezia ai quarti di finale. Errore “fantozziano” della Roma nei cambi

In attesa di giocare la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus, il Napoli questa sera conosce il nome del suo avversario nei quarti di Coppa Italia. Si tratta dello Spezia di Vincenzo Italiano, mercoledì 27 Gennaio allo stadio Diego Armando Maradona. Sarà l’occasione per gli azzurri di riscattare la sconfitta subita in campionato per 1-2 e centrare così la semifinale della competizione nazionale. La Roma sconfitta per 2-4 ha ad un certo punto commesso anche un errore tecnico dalla panchina, sbagliando lo slot nei cambi, avrebbe perso la gara a tavolino, ma non c’è stato bisogno, visto il successo della squadra ligure.

La Redazione