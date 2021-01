Supercoppa – Andrea Petagna vuole esserci: oggi test decisivo

Siamo già alla vigilia del primo trofeo della stagione. Se lo giocano, a Reggio Emilia, Napoli e Juventus. La Supercoppa italiana, gara secca e, mai come questa volta, altamente incerta. Entrambe le squadre pare siano alla ricerca di un’ identità definitiva. In casa azzurra, il tecnico dei partenopei, ha qualche problema in attacco. Domenica ha fatto presente che la caviglia ancora crea problemi a Mertens, Osimhen è fuori per un mix tra infortunio alla spalla e positività al Covid e Petagna è uscito anzitempo nella sfida alla Fiorentina. E’ proprio l’ex Spal che sta provando a stringere i denti per esserci. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Gattuso vuole recuperarlo, Petagna dovrebbe farcela, stamane nella rifinitura a Castel Volturno prima della partenza ci sarà il test decisivo. Andrea ieri ha svolto terapie e lavoro di scarico, va smaltita la botta che l’ha costretto ad uscire dal campo zoppicando contro la Fiorentina. I tempi sono stretti ma Petagna scalpita”.