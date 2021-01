Dopo l’esordio non fortunato contro l’A.s. Roma, sconfitta di misura per 3-2, il Napoli femminile cercherà un pronto riscatto in campionato. Il prossimo impegno delle azzurre di mister Pistolesi sarà sabato alle ore 12,30 allo stadio Caduti di Brema. La sfida si giocherà a porte chiuse causa pandemia e verrà trasmessa da Tim Tv

Fonte: Napoli femminile facebook