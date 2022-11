RIVIVI IL LIVE – Gattuso: “Le polemiche? Rispetto per la Juventus, le chiacchiere se le porta via il vento”

18,50 – Gennaro Gattuso: “Sulla mancata partenza di Torino ci fu buonafede da parte nostra, eravamo sul bus, prima che l’Asl ci fermò all’ultimo momento. Non carichiamo troppo per quell’episodio. Noi avremo grande rispetto della Juventus, le chiacchiere se le porta via il vento”

18,47 – Gennaro Gattuso: “In vista della sfida di domani non ci sarà bisogno di dire nulla ai giocatori, sono partite che si preparano da soli, così come gli stimoli. Bene contro la Fiorentina, ma domani sarà una finale. Noi e la Juventus andiamo alla ricerca del palleggio, siamo simili io e Pirlo e perciò cercheremo di superarci”

18,45 – Gennaro Gattuso: “Domani è una finale, vincerla ti darebbe un’adrenalina non indifferente. In caso di sconfitta dovremo essere bravi a reagire, visto che si gioca ogni tre giorni. Da un anno a questa parte c’è paura, è un altro sport e non c’è spazio per rifiatare”.

18,43 – Gennaro Gattuso: “Della Juventus non mi fido assolutamente, mi auguro che non lo facciano i nostri ragazzi. Sappiamo che dovremo superarci per fare una grande partita. De Laurentiis? Ha chiarito lui, non serve che io dia la mia risposta. Sarò diversa dalla finale di Coppa Italia contro la Roma e sono certo che vedremo una gara molto avvincente”

18,41 – Gennaro Gattuso: “Valeri? Non ci penso, così come i suoi assistenti, anzi l’ultimo precedenti si vinse a Doha. Ho il massimo rispetto per gli arbitri e non ci penso”

18,40 – Gennaro Gattuso: “La Juventus? E’ sempre difficile giocare contro di loro, sono abituati a sentire l’odore del sangue, non conterà la sconfitta contro l’Inter e noi dovremo essere coraggiosi. Noi dovremo dare il 200% per fare una grande gara. Con Pirlo siamo amici, ci facevamo gli scherzi quando eravamo al Milan e in nazionale, per certi versi eravamo Bud Spencer e Terence Hill. Andrea ha preso più schiaffi da me che da suo padre”.

18,38 – Gennaro Gattuso: “Petagna? Oggi si è allenato con il gruppo, domani ci sarà l’allenamento e capirò se potrà giocare. Su Mertens c’è da fare complimenti per l’impegno, non è al 100% ma è a disposizione”

18,36 – L. Insigne: “Contro la Juventus conterà essere concentrati, tonici e con la giusta concentrazione. Mi sono sentito con qualcuno dei bianconeri? No, pensiamo a fare bene e vincere il trofeo, vediamo se siamo pronti per ribattere colpo su colpo”

18,34 – L. Insigne: “Domani sera affrontiamo la Juventus che è una grande squadra, sappiamo quanto conterà questa gara visto il trofeo in palio. Le sei reti contro la Fiorentina? Ho visto la squadra davvero concentrata, senza timore, paura e con la voglia di fare bene”.

18,32 – L. Insigne: “Per domani conta vincere più che arrivare a quota 100 gol. Conterà fare una grande prestazione per portare a casa il trofeo. Le parole del c.t. Mancini mi rendono orgoglioso, cerco di limare i difetti anche grazie a mister Gattuso”

Questo pomeriggio, all’interno della sala stampa del “Mapei Stadium”, ci sarà la conferenza stampa di mister Gattuso e del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, a più di 24 ore dalla sfida contro la Juventus. C’è in palio il secondo trofeo nazionale, dove in casi di parità sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Per gli azzurri occasione per dare conferme dopo le ultime tre vittorie, ma occhio alla prova d’orgoglio dei bianconeri. Ilnapolionline.com vi terrà informati sulle parole dei protagonisti.

