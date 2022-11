RIVIVI IL LIVE – Andrea Pirlo: “Contro il Napoli c’è voglia di riscatto. Le critiche? Mi dispiace per i giovani della rosa”

Fine conferenza stampa Andrea Pirlo e Danilo

19,31 – Andrea Pirlo: “Le critiche? Sono abituato a subirle, c’è un percorso che stiamo facendo, ci stanno degli alti e dei bassi, perciò c’è voglia di fare un’ottima partita e l’occasione contro il Napoli è davvero ghiotta”

19,29 – Andrea Pirlo: “Dovremo essere coraggiosi domani, dopo domenica molti calciatori sono stati tirati in ballo, anche giovani, io mi assumo le responsabilità. C’è una finale da giocare, ma la vogliamo vincere, con coraggio e giusta mentalità”

19,27 – Andrea Pirlo: “La Juventus ha da sempre l’obiettivo di vincere, perciò c’è voglia di conquistare il decimo di fila. Sulla formazione dico che ho fatto le mie scelte, ma domani vedrò la condizione dei ragazzi per poi dare la formazione ufficiale. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina c’è stata la sosta e i ragazzi si sono ricaricati. Dopo l’Inter ci siamo parlati e c’è voglia di riscatto”

19,24 – Andrea Pirlo: “Domani sera giocherà in porta Sczeszny e non Buffon. Noi abbiamo voglia di rivalsa per dimostrare che non siamo quelli visti domenica, c’è un trofeo in palio e ci teniamo a far bene. Demiral? Ha avuto una ricaduta e non l’ho voluto rischiare. Domani c’è Juventus-Napoli, non Pirlo contro Gattuso”

19,23 – Andrea Pirlo: “Il Napoli è una squadra molto forte, sanno palleggiare bene, hanno una difesa di reparto. Il nostro obiettivo è colpirli al momento giusto e abbiamo i mezzi per poterlo fare”

19,22 – Danilo: “Le assenze? Da inizio anno conviviamo con infortuni e il Covid-19, ma abbiamo una rosa molto valida. Senza contare che ci sarà Chiellini ed abbiamo Bonucci”

19,19 – Danilo: “Domani contro il Napoli dovremo essere diversi dalla sfida giocata contro l’Inter. Servirà la giusta concentrazione ma sappiamo che siamo una squadra forte. Vogliamo vincere perchè sappiamo che non possiamo essere quelli visti contro i nerazzurri”

19,18 – Danilo: “Abbiamo l’opportunità di giocare subito, 3 giorni dopo, contro una squadra forte, e possiamo dimostrare veramente quello che siamo”

19,16 – Danilo: “Dopo la gara contro l’Inter per noi è ottimo giocare contro il Napoli. La sfida contro di loro arriva al momento giusto per rispondere al meglio. Abbiamo una rosa competitiva e non dovremo avere alibi”

19,05 – Tra non molto inizierà la conferenza stampa del tecnico della Juventus Andrea Pirlo e del difensore Danilo

Questo pomeriggio all’interno della sala stampa del “Mapei Stadium”, inizio alle ore 19,15, ci sarà la conferenza stampa di Andrea Pirlo e di un tesserato della Juventus a più di 24 ore dalla sfida contro il Napoli. Si tratterà della finale di Supercoppa Italiana, dove in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

