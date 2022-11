Radio Bianconera – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Juventus-Napoli? Sfida come sempre sul filo dell’equilibrio”

Mancano più di 24 ore dalla finale di Supercoppa italiana tra il Napoli e la Juventus che si disputerà al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. Nel corso del programma radiofonico Radio Bianconera è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Juventus-Napoli? Le ultime sfide tra le due squadre, come sempre è stata equilibrata, giocata sul filo dell’incertezza e credo che anche domani sarà così. I bianconeri, nelle sfide che contano, raramente fallisce l’approccio e darà tutto per dimenticare la sconfitta contro l’Inter. Gli azzurri invece vengono da tre successi di fila e arriva alla gara di Supercoppa italiana con il morale a mille. La vicenda dell’Asl? La partita di Torino non si disputò per un motivo, nella precedente gara contro il Genoa, si creò un focolaio nei giorni successivi alla squadra rossoblù e l’organo sanitario, per evitare un secondo caso, decise di non far partire il Napoli. Gattuso spesso chiede alla squadra più cattiveria sotto porta, come nella gara contro la Fiorentina, aspetto che è mancato invece contro Sassuolo e Spezia, mi auguro che in futuro si possa avere continuità anche su questo aspetto per restare nelle prime posizioni”.

Factory della Comunicazione

La Redazione