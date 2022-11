Perillo(giornalista): “Al Napoli servono i recuperi di Mertens e Petagna per battere la Juventus. Insigne miglior calciatore italiano”

A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Antonello Perillo, giornalista

“Recuperi Petagna e Mertens in vista della Supercoppa? Servono tutti e due, Petagna è in splendida forma e spalle alla porta non è secondo quasi a nessuno. Ha una presenza fisica importante ed è un giocatore intelligente. Mertens è un giocatore dai colpi eccezionali, può fare la differenza anche nell’ultima mezz’ora. La Juve contro l’Inter è stata troppo brutta per essere vera. E’ una squadra che sta andando a tratti, con tanti alti e bassi. Contro l’Inter ha giocato veramente male, anche con errori grossolani. Ha però giocatori incredibili, uno su tutti Cristiano Ronaldo. Bisogna stare molto attenti , gli azzurri devono dare il 110% e Gattuso deve riuscire ad indovinare la giusta formazione, come spesso gli capita.

Insigne è il miglior calciatore italiano da diversi anni. Sono sempre stato e sempre sarò fan di Lorenzo, lui già da ragazzino faceva cose eccezionali. Ricordo il debutto con gol in amichevole contro il Real Madrid. Su quella fascia sinistra spesso parte dalla difesa, regala possesso alla squadra e fa giocate incredibili. Come ogni essere umano ha periodi negativi, ma poi subito ha dimostrato di che pasta è fatto. Per me è un giocatore imprescindibile e, tra l’altro, nelle finali si esalta, ricordo la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina vinta grazie ad una sua doppietta. Vincemmo la Supercoppa senza Lorenzo, ma avevamo Higuain e un para rigori incredibile come Rafael”.