Milik-Marsiglia, siamo alla stretta finale. Cifre e dettagli

Nel mercato certezze non ce ne sono, fino a quando non ci sono visite mediche e la firma, ma questa volta sembra filare tutto liscio. Si parla di Arek Milik che è davvero vicinissimo al Marsiglia, il polacco ha da tempo l’accordo con il club francese, così come il Napoli ha raggiunto l’intesa economica. Cosa manca? La percentuale su un’eventuale recompra, ma soprattutto il rinnovo biennale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Milik dovrebbe salutare tutti entro giovedì dove poi svolgerebbe l’iter delle visite mediche e poi dire finalmente si al Marsiglia. In un colpo solo De Laurentiis avrebbe i soldi, in tutto 13, bonus compresi, non perderlo a zero e soprattutto non darlo alla Juventus o a club italiani. Ancora qualche giorno e se ne saprà di più.

Fonte: CdS