Milik, imminente partenza? Un segnale da Castelvolturno

Milik ieri ha iniziato a svuotare il suo armadietto. Ma è ancora presto per poter dire che il trasferimento al Marsiglia è cosa fatta. Il Napoli punta i piedi e detta le sue condizioni: vuole anche una clausola che gli vieti il ritorno in Italia nei prossimi 4 anni. Ovvio, a Milik non piace. Non è semplice trovare un punto di incontro. Villas-Boas, il tecnico dei marsigliesi, spinge per portarlo al Velodrome e ancora ieri lo ha chiamato. Fonte: (Il Mattino)