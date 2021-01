Mercato – Fumata nera per Malcuit: sfuma l’ipotesi Parma

Il calciomercato di casa Napoli dava il difensore Kevin Malcuit molto vicino al Parma. Tratta l’argomento, stamattina, Il Corriere del Mezzogiorno. La fumata che appariva bianca fino a qualche giorno fa, potrebbe essersi scurita nelle ultime ore. Infatti, la squadra di D’Aversa, per rinforzare la propria fascia destra, pare abbia virato in direzione di Andrea Conti. L’ipotesi Malcuit, dunque, non avrebbe più ragione di essere e, al momento, il giocatore pare destinato a restare a Napoli, nonostante il poco spazio riservatogli da Gattuso. Potrebbe risultare decisiva la settimana prossima, se dovesse farsi avanti la Fiorentina che è alla ricerca di un sostituto di Lirola, andato via all’Olympique Marsiglia.