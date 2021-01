Marsiglia/Milik: il polacco si prende del tempo per riflettere

E’ la trattativa che tiene banco in questo momento in casa Napoli. Quella che vede il forte interesse del Marsiglia per Arek Milik. L’accordo tra le due società sarebbe ormai cosa fatta, al momento pare sia il giocatore a volersi prendere un po’ di tempo per decidere e riflettere sul proprio futuro. Gli ultimi aggiornamenti da Giovanni Scotto:

Come prevedibile, ora Arek#Milik vuole rilettere sul #Marsiglia. Dopo il sì all’accordo economico (4.5 mln per 5 anni) si è preso un po’ di tempo perché vorrebbe una clausola per liberarsi dalla prossima estate. Non ci sarebbero problemi con il #Napoli, che ha accettato offerta — Giovanni Scotto (@scottotweet) January 19, 2021