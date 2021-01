Marotta(giornalista): “La Juve è in attesa dei tamponi, l’unico che potrebbe recuperare è Cuadrado”

A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Vincenzo Marotta, giornalista “La Juve è in attesa dei tamponi, ma l’aspetto positivo è il rientro di McKennie. Il vero problema è sulla fascia sinistra difensiva, potrebbe essere confermato Bernardeschi terzino. Se Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro risultano negativi è comunque difficile vederli in campo perché sono fermi da molto. L’unico papabile titolare potrebbe essere Cuadrado. Io penso che Pirlo si affiderà al terzetto di centrali Danilo, Bonucci e Chiellini con Chiesa sulla fascia. Penso verrà riproposta la formazione vista contro l’Inter con il rientro di McKennie al posto di Rabiot. Dovrebbe rivedersi anche Bentancur in mezzo al campo con le conferme in avanti di Morata e Cristiano Ronaldo. Contro l’Inter è stato sbagliato l’approccio, contro il Napoli i bianconeri sono costretti a dare una risposta”.