LIVE – Conferenza stampa di Gennaro Gattuso e L. Insigne

Premere f5 per gli aggiornamenti

Questo pomeriggio, all’interno della sala stampa del “Mapei Stadium”, ci sarà la conferenza stampa di mister Gattuso e del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, a più di 24 ore dalla sfida contro la Juventus. C’è in palio il secondo trofeo nazionale, dove in casi di parità sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Per gli azzurri occasione per dare conferme dopo le ultime tre vittorie, ma occhio alla prova d’orgoglio dei bianconeri. Ilnapolionline.com vi terrà informati sulle parole dei protagonisti.

La Redazione