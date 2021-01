Gli uomini chiave di Juve/Napoli: top Lozano sfida Chiesa e Kulusevski

Leggi Napoli contro Juve e pensi subito a Ronaldo contro Insigne, eppure i numeri di questa stagione dicono che gli uomini chiave delle due squadre possono essere altri. È vero, Lorenzo e Cristiano sono i punti di riferimento dei rispettivi attacchi, ma gli apriscatole, quelli che segnano e fanno segnare, fino ad oggi sono stati altri. Nel Napoli è quasi naturale pensare a Lozano, l’uomo rigenerato da Gattuso, tirato a lucido dopo una prima stagione che definire di assestamento sarebbe quasi riduttivo. La cura Gattuso ha riportato alla luce il messicano, vero e proprio ago della bilancia dell’attacco azzurro:quando gira lui, a ruota vanno tutti gli altri . Sul fronte Juve, invece, i due jolly nel mazzo di Pirlo sono Kulusevski e Chiesa, ovvero i due rinforzi più pregiati arrivati dal mercato estivo. Insieme fanno 43 anni e sono costati più di 80 milioni: una piccola fortuna. Ma a giudicare dalle prestazioni fatte vedere in questo girone di andata, sono stati soldi ben spesi. Per Pirlo, infatti, Chiesa e Kulusevski rappresentano quelle soluzioni tattiche per sparigliare le carte e mandare nel pallone i piani degli avversari. Entrambi,infatti, sono dotati di tecnica,rapidità, visione di gioco e soprattutto grande fiuto per il gol. Majorano/Taormina (Il Mattino)