Franchi, giornalista di Tuttosport: “Callejon e Fabian li vorrei alla Juve”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Franchi, giornalista di Tuttosport, ecco le sue parole: “Callejon e Fabian Ruiz vorrei vederli nel centrocampo della Juve di oggi. Ambiente frizzantino a Torino? Altro che frizzantino, i tifosi sono in subbuglio. I tifosi sanno che vincere è difficile. È stato eguagliato il record del Lione, però esistono anche gli altri. Non è che possono stare lì a guardare. La Ferrari un giorno tornerà a vincere un mondiale. La Juve un giorno tornerà a vincere la Champions. Il Napoli lo vince lo scudetto? L’ha vinto anche due volte e sarebbe giusto lo rivincesse un giorno. Così come la Roma. Quello che voglio dire che la Juve è veramente una squadra ad encefalogramma piatto. Anche se ci sono tanti assenti, in realtà a centrocampo è un disastro. Un tempo c’erano i Pirlo, parlando di calciatori, Vidal e Marchisio, che era uno dei migliori della nazionale. Oggi ci sono Rabiot, Bentancour, Ramsey. Per i primi parliamo di livello Champions League, per gli altri di livello di bassa Europa League. Pirlo in senso anche un po’ in negativo, a livello dialettico è molto scarso. Non trasmette le stesse cose di Gattuso. Gattuso ad esempio lo vorrei a Torino. Pirlo è uno un po’ così, il volto è sempre lo stesso. È un po’ privo di espressione. Pirlo come Donadoni? È anche lui un po’ così, proviene da quella zona della Lombardia. Nel calcio oggi ci vogliono motivazioni. I Klopp, i Guardiola, i Mourinho. Pirlo ha carisma, ma gli manca assolutamente la dialettica e su questo influisce anche l’esperienza”.