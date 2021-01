[Formazione] La Juve con il suo 4-4-2, difesa con i “cerotti”. In attacco Cr7 e Morata

Domani sera la Juventus sfiderà il Napoli per la finale di Supercoppa italiana, ma dovrà farlo con diverse defezioni di formazione. Out per infortunio Frabotta e in forte dubbio Alex Sandro, De Light e Cuadrado, causa Covid-19. Al loro posto Bernardeschi come terzino, al centro Demiral con Bonucci e Danilo a sinistra. A centrocampo Chiesa, Arthur, Bentancur e McKennie. In attacco spazio al duo Cristiano Ronaldo e Morata, con Kulusevski pronto in caso di evenienza. Solo oggi si scioglieranno le riserve, ma Pirlo si aspetterà una formazione battagliera e pronta ad alzare un trofeo.

Fonte: CdS