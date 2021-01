[Formazione] Il Napoli con il suo 4-2-3-1, ballottaggio Mertens-Petagna

Gattuso ha diversi dubbi di formazione, in vista della Juventus per la finale di Supercoppa italiana, ma una certezza è il modulo, ovvero 4-2-3-1 classico. In porta ancora Ospina, dopo l’ottima prestazione contro la Fiorentina. A destra torna Di Lorenzo, la centro Koulibaly e Manolas, mentre a sinistra dubbio Mario Rui-Hysaj. A centrocampo spazio al duo Bakayoko-Demme. Sulla trequarti Lozano, Zielinski e Insigne. In attacco c’è altro ballottaggio Mertens o Petagna, con il secondo in leggero vantaggio sul belga.

Fonte: Corriere dello Sport