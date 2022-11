Ex obiettivo del Napoli squalificato per 10 settimane dalla Fifa. Hanno scommesso sul suo trasferimento

La Fifa ha confermato la sospensione di 10 settimane imposta a fine dicembre dalla Federazione inglese a Kieran Trippier, sospettato di aver violato la normativa che disciplina le scommesse. La Fifa ha inoltre confermato che la sospensione pronunciata dalla FA è applicabile in tutto il mondo. Quindi Trippier non potrà giocare con il suo club spagnolo prima del 28 febbraio. Il 23 dicembre Trippier è stato dichiarato colpevole di quattro delle sette accuse mosse contro di lui, relative a scommesse sul suo trasferimento dal Tottenham all’Atlético nel luglio 2019, per circa 22 milioni di euro. Secondo la stampa britannica, avrebbe rivelato informazioni confidenziali sul proprio imminente trasferimento in Spagna e gli amici le avrebbero utilizzate a sua insaputa per scommettere sul cambio di club. Fonte: CdS