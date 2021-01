De Paola, giornalista: “Napoli favorito? Nettamente sfavorito”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, ecco le sue parole: “Valeri? Secondo me è di seconda fascia in questo momento. Ce ne sono due o tre superiori che potevano onorare al meglio questa sfida. Per una partita così difficile serve il migliore. È una sfida che ha bisogno di un grandissimo arbitraggio. Non metto il carro davanti ai buoi, vedremo come sarà. Napoli favorito? Nettamente sfavorito. Voi sapete che anche io sono un fedele seguace della scaramanzia, ci sono tutti i fattori che possono giocare a favore della Juventus. Non c’è un segnale favorevole al Napoli. Visto che tutte le sfighe hanno colpito la Juve il calcio può vedere risultati incredibili però vediamo. Petagna recupera? Mi sarebbe piaciuto vedere più Llorente (ride ndr). Dybala e De Ligt pesano come assenze?De Ligt in maniera incredibile. Dybala nulla. Dopo l’addio di Sarri è sparito. Il centrocampo della Juve è spaventoso se poi non trovano un assetto con i giocatori giusti. 3-5-2? Cambia poco se Pirlo non passa al 4-4-2 o 4-3-3. Senza una difesa stabile la Juve è una squadra che cede campo a tutte. Due terzini fermi che non si muovono e due ali non le vedrei male. Vorrei una squadra più raccolta. Frabotta contro Lozano domani? C’è un caso psicologico. Frabotta ha avuto una botta psicologica nel vedere Hakimi. Hakimi lo ha sconvolto. Quando dai una responsabilità così grande ad un giovane che deve farsi, dagli il tempo! Sei tu l’allenatore. Io vestale del calcio? Dopo tanti anni di carriera, qualche cosa da chi dice che il calcio è una cosa semplice a chi come Adani, vede mille cose su un campo da calcio, una minima idea l’abbiamo. Quando vediamo centrocampisti lenti come Bakayoko e Fabian e con Demme gioca meglio, le può notare. Ci sono partite e partite. Frabotta lo puoi mettere, ma non contro Hakimi. Devi fare qualcosa che lo aiuti a centrocampo. Godiamoci questa sfida poi la commenteremo”.