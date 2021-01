De Luca(giornalista): “Napoli e Juventus accomunate dalle stesso difetto, la discontinuità”

A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Francesco De Luca, capo dei servizi sportivi de Il Mattino.

“Supercoppo? Mai fidarsi della Juve, ma il discorso vale per qualsiasi avversario che perde come hanno fatto i bianconeri. Contro l’Inter ho visto la Juve più brutta degli ultimi dieci anni. Ho visto una prestazione imbarazzante a poche ore dal match strepitoso del Napoli. Se dovessimo giudicare il favorito da queste due prestazioni, non ci sarebbe partita.

Nei momenti di difficoltà credo che una squadra ha bisogno di qualche piccolo colpo di fortuna, come capitato contro l’Udinese. Il Napoli poi ha dimostrato di essersi ripresa con la grande vittoria contro la Fiorentina. Pirlo sarà sicuramente frastornato ma penso non ripeterà gli stessi errori.

Le due squadre hanno in comune una cosa: non hanno convinto fino in fondo. C’è il difetto di discontinuità, più per la Juve che aveva attese più alte. Sono stati conquistati i primi obiettivi, ma c’è ancora un però. La partita di domani è un’occasione di ripartenza per entrambe”.