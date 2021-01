Crippa: “Il Napoli ha tutte le possibilità per arrivare fino in fondo per il titolo”

Massimo Crippa a “Il Sogno Nel Cuore” su Radio 1 Station:

“La forza del mio Napoli era il gruppo. Insigne sta dando l’esempio ai suoi compagni di squadra. Pronostico Supercoppa? 0-2”

“Supercoppa 1990? È un ricordo indelebile della mia carriera. È stato l’ultimo trofeo importante che il

Napoli vinse, prima dell’era De Laurentiis” – queste le parole di Massimo Crippa, ex calciatore del Napoli

vincitore della Supercoppa Italiana contro la Juventus.

“Il Napoli di oggi ha tutte le possibilità per arrivare fino in fondo e lottare per il titolo. Quest’anno ci

potrebbe essere una sorpresa, visto che la Juventus non è più quella vista negli ultimi anni. Anche se, sulla

carta, credo che l’Inter sia la favorita per lo Scudetto. Ha due fattori che me lo fanno pensare: ha una grande

rosa e non ha altri impegni oltre al campionato, visto che le coppe rubano sempre energie. L’allenatore

dell’Inter sicuramente sa come si vincono i campionati. Dopo l’uscita dalla Champions League, lo Scudetto è

sicuramente l’obiettivo principale di Conte. Non può fallire assolutamente. Il Segreto di quel mio Napoli così

vincente? Era lo spogliatoio, un gruppo molto unito. Il Napoli potrà anche tornare a vincere lo Scudetto, ma

quel gruppo lì era incredibile e rimarrà per sempre nei miei ricordi e nei ricordi di tutti i tifosi azzurri. Poi

avevamo il giocatore più forte del mondo, Diego Maradona, ed un gruppo di italiani molto bravi, che si sono

sentiti subito attaccati alla maglia azzurra e parte integrante di quel progetto e di quei colori. Insigne? Credo

che stia dando l’esempio e che sia il trascinatore di questo gruppo. Come vedo il Napoli di questa stagione?

Deve dare più continuità ai risultati. Domenica, contro la Fiorentina, ha fatto una vittoria importante. In

tutte le partite cerca di fare bel gioco, ma non sempre riesce a concretizzare. Ha tutto il tempo per far bene,

e lo dico perché mi piace sia la rosa a disposizione che lo stesso Gattuso. Il Napoli ha un’ottima classifica e

deve recuperare ancora una partita, anche se contro la Juventus. Pronostico per domani? All’inglese: 2 a 0

per il Napoli”.

Fonte: Radio Marte