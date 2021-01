A “Marte Sport Live”, Corrado Saccone, preparatore atletico:

“Vittoria della Supercoppa del 2014? Era importante. Anche perché aggiungere un trofeo in bacheca era importante. Sia per i calciatori. Sia per il Club. In quel periodo, il Napoli non poteva competere, in assoluto, con la Juventus. Quindi strappare due trofei alla Juventus era bello. Mertens pronto per giocare? Credo che sia pronto. Anche perché altrimenti non lo avrebbero rischiato. Sicuramente Mertens sarà in grado di giocare la gara. Anche perché lui è uno di quelli che hanno già giocato nel 2014. Credo che sia mentalmente pronto. Abbiamo anche un Insigne straordinario. Sono tutti pronti. Padoin? Benitez mi disse che avrebbe sbagliato e fu profeta“.

Fonte: Radio Marte