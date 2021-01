Chiariello, giornalista: “Con Fabian Ruiz in campo abbiamo perso 5 volte”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, ecco le sue parole: “Mi è stata mandata di recente una tabella che mi mostra cose interessanti ad esempio il raffronto Fabian con Demme. Avete verificato quante partite hanno giocato Fabian e Bakayoko? nove partite. È andata male. Tre vinte, quattro perse e due pareggiate. Sapete quante partite hanno fatto Fabian Demme? tre partite e tre vittorie. Sapete Bakayoko e Demme quante partite hanno fatto? Due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Se andiamo a confrontare l’incidenza di Demme e Fabian vediamo che con Ruiz abbiamo perso in campo 5 volte. Demme ne ha vinte nove. Qualcuno mi chiederà che un uomo solo determina l’andamento della squadra? Per amor di Dio non lo direi mai. Fabian è un giocatore importante, ma forse ha bisogno di un giocatore più dinamico o forse se gioca a tre si esprime meglio o forse anche sulla Fascia come faceva Ancelotti. Ho letto su un articolo che per far funzionare un grande macchinario servono dei fusibili. Senza il fusibile un macchinario meraviglioso e costoso non funziona. Il Napoli ha due fusibili Demme e Bakayoko. Sono giocatori fondamentali, magari non grandiosi tecnicamente. Ecco perché Demme in questa squadra è fondamentale. Se scegli questo sistema, non puoi fare a meno di lui. I numeri citati sono clamorosi e dimostrano un po’ di miopia che ha avuto Gattuso. Il Covid ha forzato gli eventi. Se il Napoli vincerà domani può darsi che troverà la continuità perduta fino ad ora”.