Carmine Russo(ex arbitro) a Radio Crc: “La designazione di Valeri mi convince, gli arbitri italiani sono i migliori al mondo”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Carmine Russo, ex arbitro. “Quella in corso è una stagione difficile per i calciatori, ma anche per gli arbitri. Gli arbitri italiani sono i migliori al mondo. La designazione di Valeri mi convince. Tra gli arbitri emergenti mi piacciono molto Mariani, Guida (nonostante l’infortunio muscolare), Marinelli e Maresca”. Sulla lotta scudetto, Russo ha detto che “alla fine la spunterà l’Inter. Il Napoli gioca il miglior calcio della Serie A al pari di Sassuolo e Atalanta. Il Napoli sta ponendo le basi per essere competitivo ai massimi livelli. Secondo me sarà pronto per vincere nella prossima stagione”.