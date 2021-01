Calemme, giornalista AS: “Milik vorrebbe lasciare subito il Marsiglia”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di AS e Calciomercato.it, ecco le sue parole: “Milik? Trovate voi il nome di questa telenovela. Ieri attendeva il contratto del Napoli che prevedeva il rinnovo formale che lo avrebbe legato al Marsiglia, ma al momento non firma. Ci sono aspetti che reputa assurde tra cui una clausola di dodici milioni di euro in caso di passaggio al Napoli. Non c’è l’obbligo? Non c’è. Questa clausola di dodici milioni non sarebbe esercitabile per le italiane. Il Napoli ha detto di voler proseguire inoltre con la questione dei diritti d’immagini e dell’ammutinamento. Quindi vediamo nelle prossime ore. Al di là di tutto, Milik vorrebbe lasciarsi la possibilità di lasciare nei prossimi mesi il Marsiglia, avendo tanti top club anche stranieri che lo seguono. I problemi non sono solo questi, ma quelli che ho precedentemente elencato.”