Amoruso: “Il Napoli deve stare attento alla reazione della Juventus. Petagna? Deve fare più gol!

A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Nicola Amoruso, dirigente sportivo.

“La Juventus non convince ancora, contro l’Inter ha giocato una partita brutta sotto ogni punto di vista. Il Napoli arriva da una grandissima prestazione, ma deve stare attenta ad una squadra che ha la capacità di reagire, cosa che non ho visto contro l’Inter. Ricordiamo che la Juve è riuscita a vincere al Camp Nou contro il Barcellona con il risultato netto di 3-0. Capisco l’inesperienza di Pirlo, ma ha una società che lo sta aiutando. Una riposta deve arrivare soprattutto dai senatori che devono spronare i nuovi arrivati.

Petagna? Sotto il punto di vista del gioco è un giocatore che fa il suo lavoro, si mette a disposizione della squadra. Naturalmente ci si aspettano un po’ più di gol. Non è facile passare dalla Spal al Napoli che punta ad altri obiettivi. Non è un campione, ma un buon giocatore e in un Napoli al completo non sarebbe il titolare. Potrebbe fare comunque la sua parte”.