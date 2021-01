Amelia a Radio Crc: “Supercoppa trofeo importante. Gattuso sta facendo bene, a Pirlo serve esperienza”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Marco Amelia, ex portiere di Milan, Livorno e della Nazionale Italiana. “Non sono d’accordo con chi considera la Supercoppa Italiana un trofeo minore – ha detto Amelia a Radio Crc – la gara di domani metterà comunque in palio un titolo tra la squadra campione d’Italia in carica, la Juventus, e la formazione detentrice della Coppa Italia, il Napoli. Quello al Mapei sarà un match fondamentale per il futuro delle due squadre in campo. Nel caso dovesse vincere il Napoli, gli azzurri avranno ancora più entusiasmo per continuare la stagione. La Juventus, invece, avrebbe ancora più problemi di quelli mostrati finora”. Infatti, secondo Amelia “A Pirlo manca la facoltà di leggere i dettagli. Una caratteristica che si acquisisce con il tempo. Dei miei ex compagni, è Gattuso quello che si sta comportando meglio in veste di allenatore. Al Milan aveva fatto bene. A Napoli, invece, ha risollevato una squadra in difficoltà dopo la gestione Ancelotti, durante la quale tutti si aspettavano di più. Amo la piazza di Napoli. E’ complicata, ma affascinante allo stesso tempo”. Per quanto riguarda, infine, la lotta scudetto, per Amelia “il discorso è aperto anche alle altre squadre, non solo a Milan e Inter. Milan-Atalanta di sabato delineerà il perimetro della lotta al vertice”.